Fekir: “Il mio passaggio al Betis? Può sembrare insensato, ma…”

Nuova avventura per Nabil Fekir, che in estate ha lasciato il Lione per approdare al Betis. Il francese è tornato a commentare la sua decisione ai microfoni di Telefoot. Queste le sue parole.

SFIDA – “So che la mia scelta possa apparire sorprendente: quando giochi in un club come il Lione, che gioca ogni anno la Champions League, può sembrare incomprensibile accettare di trasferirsi in una squadra come il Betis. Io, però, amo le sfide: voglio ripagare la fiducia che la società ha posto nei miei confronti. La Liga, inoltre, è il campionato perfetto per me: si adatta benissimo alle mie caratteristiche”.