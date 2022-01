Ferran Torres si presenta al Barcellona: “Sempre detto di voler tornare in Spagna”

L'attaccante si presenta come nuovo acquisto dei catalani

Giornata importante in casa Barcellona con la presentazione ufficiale di Ferran Torres come nuovo acquisto. Lo spagnolo ha lasciato il Manchester City per firmare con i blaugrana e realizzare il suo desiderio di tornare in Liga al top del calcio.

IDEE CHIARE - "Ho sempre detto che sono andato al Manchester City con l'idea di tornare in uno dei grandi club della Spagna e quando è arrivato il Barça non ci ho pensato. È una grande opportunità per me", ha detto Ferran Torres. "Il mio ruolo? Sono attaccante ma gioco da ala destra. Diciamo che la cosa importante è giocare e non dove gioco in campo". E ancora: "Il Barcellona è uno dei migliori club al mondo e so che ci sarà competizione per giocare. Voglio lavorare e fare il meglio per portare in alto questo club".