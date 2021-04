Festa Real Madrid: suo il Clasico. La traversa ferma il Barcellona al 94′!

Gol e spettacolo. Il Clasico tra Real Madrid e Barcellona mantiene le premesse della vigilia e si rivela una sfida equilibrata fino alla fine. Vincono i Blancos, che vanno in testa alla Liga con 66 punti, appaiando l’Atletico Madrid, che ha però una partita in meno, e superando di un punto proprio il Barcellona.

IL FILM DELLA GARA

Ritmi altissimi e tanta qualità. Il Clasico vive di continui ribaltamenti di fronte. Risultano dunque decisivi gli episodi e le giocate dei campioni. La prodezza riesce a Benzema: l’attaccante francese taglia sul primo palo per ricevere il pallone e poi batte di tacco Ter Stegen. Real Madrid in vantaggio e subito pronto a spingere sull’acceleratore. Al 38′ arriva il raddoppio: punizione di Kroos deviata, Jordi Alba liscia l’intervento sulla riga di porta e il Barcellona sprofonda. I Blancos sfiorano il tris sul finire del primo tempo, ma il palo e una prodezza di Ter Stegen salvano i catalani. Nella ripresa la gara si riapre: Alba pesca Mingueza che da due passi batte Courtois. Nel finale calano i ritmi e il Real resta in 10 per l’espulsione di Casemiro. All’ultimo minuto, il Barcellona colpisce una traversa clamorosa. Non basta per acciuffare il pari.