Focolaio Covid nell’Uruguay. Suarez si scusa: “Abbiamo abbassato la guardia”

Anche Luis Suarez ha contratto il Coronavirus. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha scatenato diverse polemiche, avendo preso parte a un barbecue organizzato insieme ad alcuni compagni con la Nazionale uruguaiana senza le necessarie precauzioni, prima di scoprire la positività al Covid 19. Di conseguenza si è formato un focolaio all’interno della squadra. Suarez ha spiegato il suo punto di vista come ha riportato TMW: “Ci sono tante persone che ci criticano, abbiamo sbagliato e ci scusiamo. Non dobbiamo neanche fare le cose così grandi, dobbiamo riconoscerlo e basta. Ci prenderemo carico delle nostre responsabilità se sarà necessario. Il contagio non è venuto con la foto, questo è chiaro. Siamo stati sfortunati ad avere un contagiato nella Colombia durante la gara contro di loro. La positività Matías Viña è stato un duro colpo per tutta la rosa. Abbiamo abbassato la guardia ma dobbiamo essere realistici, è inevitabile. Che questo serva per tutti i giovani e per tutti le persone perché nessuno è immune”.