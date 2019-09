Forlan: “Joao Felix ha qualità immense e l’Atletico può provare a vincere la Liga”

Impatto devastante di Joao Felix con la maglia dell’Atletico Madrid. Come sottolineato dal giornale spagnolo Mundo Deportivo, il ragazzino portoghese di soli 19 anni ha già riscaldato la piazza intera, facendo dimenticare in fretta ogni traccia di Antoine Griezmann, passato in estate al Barcellona. Per Joao Felix tre presenze, un assist, un rigore procurato e una rete: insomma, è decisivo quanto lo era il francese.

Così l’ex dei Colchoneros Diego Forlan, al Sun: “È un gran giocatore, segna gol fin dalle amichevoli e sta facendo bene in qualunque posizione venga schierato – ha detto l’uruguaiano, all’Atletico dal 2007 al 2011 -. È giovane e anche emozionante da guardare, è stato pagato moltissimo ma gioca senza pressione ha qualità immense. Credo possa diventare fra i migliori al mondo. Anche Real Madrid e Barcellona naturalmente hanno calciatori illustri, ma finora il lavoro del portoghese è stato eccellente, in più i top player delle altre due squadre stanno invecchiando, per questo può essere un bel momento per tentare di vincere il titolo di Liga di nuovo…”.