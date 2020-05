Fukumura insultata, il Real Oviedo infuriato: “Non tolleriamo il razzismo”

Brutta disavventura per Kanae Fukumura: il portiere della squadra femminile del Real Oviedo è stata vittima di razzismo per le sue origini asiatiche. Il motivo dell’attacco starebbe nella convinzione da parte degli aggressori che lei sarebbe stata una portatrice in Spagna del Coronavirus. Il club ha preso le difese della sua tesserata: “Dopo gli eventi accaduti a Madrid raccontati Fukumura il club e il suo presidente José Moro Fernandez condannano l’accaduto. Serve tolleranza zero contro qualsiasi forma di razzismo e discriminazione”. Quindi, in un nuovo post il club continua l’accusa: “La nostra calciatrice aveva ottenuto dal club e dalle autorità competenti l’autorizzazione per recarsi a Madrid per prendere un volo per il Giappone e tornare dalla sua famiglia. Coraggio Kanae”.