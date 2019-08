Furia Barcellona con Dembelé: si infortuna, ma salta il controllo medico

Non c’è pace per il Barcellona. Dopo la sconfitta all’esordio in Liga contro l’Athletic Bilbao, ha preso corpo un nuovo caso interno. Il protagonista è Ousmane Dembelé. L’attaccante aveva accusato un grave problema muscolare nella prima sfida stagionale, uscendo anzitempo e lasciando i tifosi e lo staff medico blaugrana con i fiato sospeso. Tuttavia, il giocatore ha saltato la visita medica fissata dal club per valutare con certezza l’entità dell’infortunio. Una decisione che ha colto impreparato il Barcellona e ha mandato su tutte le furie il club catalano. Ora non resta che attendere per capire l’entità dell’eventuale punizione. Lo riporta Marca.