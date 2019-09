Furia Casemiro: “Ci manca tutto. Siamo il Real Madrid e dobbiamo vincere sempre…”

Solo un grande Gareth Bale è riuscito a far evitare al Real Madrid un brutto ko in campionato. Contro il Villarreal, infatti, la squadra di Zidane non è andata oltre il 2-2 finale. Il gallese, poi espulso, è stato assoluto protagonista con una doppietta.

Al termine del match, uno dei grandi senatori con la camiseta blanca, il centrocampista Casemiro, ha espresso tutta la propria frustazione per la prova dei suoi commentando il momento no dei galacticos: “Ci manca tutto “, ho detto alla stampa il brasiliano come riporta Goal. “Dobbiamo fare meglio in attacco ma anche essere più bravi in difesa. Questa è una squadra e dobbiamo attaccare e difendere tutti insieme”.

OBBLIGO – Casemiro, poi, rincara la dose facendo riferimento all’importanza di vestire una maglia prestigiosa come quella del Real Madrid: “Siamo il Real Madrid e il Real ha l’obbligo di vincere sempre. La pausa internazionale puòaiutarci a cambiare la nostra mentalità. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorere. Contro il Villarreal abbiamo avuto il controllo e le opportunità. Penso che abbiamo giocato bene, ma con questa maglia devi sempre vincere. È normale essere criticati, ma la gente deve vedere sul campo il lavoro che facciamo. Dobbiamo lavorare per fare più punti possibili in campionato”.