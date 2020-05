Garay, aria d’addio: “Non dimenticherò mai il Valencia”

Messaggio da decifrare quello del centrale del Valencia Ezequiel Garay che attraverso alcune parole sul proprio account Instagram pare dare l’addio alla squadra spagnola. Il difensore, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, saluterà probabilmente i Pipistrelli per un’altra avventura altrove.

MESSAGGIO – “Devo riconoscere la nostalgia che mi invade in questo momento, per quello che c’è e per quello che probabilmente verrà”, ha scritto Garay nel messaggio che accompagna la foto con la Coppa del Rey vinta un anno fa. “Ho avuto la grande fortuna di ottenere tanti trionfi durante la mia carriera, l’anno scorso però ho vissuto qualcosa di meraviglioso e gratificante. Mai potrò dimenticare quel giorno, come i valencianistas e la squadra piangevano dall’emozione. Indimenticabile. Accada quel che accada, so solo che mi porterò dietro con orgoglio non solo quel momento, ma tutti quelli vissuti. Perché, se c’è qualcosa che voglio ricordare, questo è la felicità che mi ha portato l’universo di questo club, i miei compagni, lo staff tecnico e chiaramente anche i suoi grandissimi tifosi. Sempre Amunt Valencia”. Parole che, secondo i media spagnoli, anticipano quella che sarà la fine del rapporto tra società e calciatore. Su Garay anche diversi club italiani: Roma in primis.