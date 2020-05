Getafe, l’iniziativa per i tifosi: rinnovo abbonamento sarà gratis

L’emergenza coronavirus ha senza dubbio portato molti danni anche a livello economico alle società di calcio. Oltre alla beffa di veder saltare le ultime gare col pubblico, i mancati introiti sicuramente avranno delle ripercussioni.

Senza badare troppo a questo aspetto, il Getafe si è distino per un’iniziativa importante, riportata anche stamattina in prima pagina da Marca. Il club andaluso ha deciso di andare incontro ai propri tifosi in vista della prossima annata.

GRATIS – Il Getafe, infatti, ha reso noto che per chi rinnoverà l’abbonamento per la prossima stagione, questo avverrà in maniera completamente gratuita. In Spagna il campionato è stato sospeso e, nonostante il ritorno ai vari centri sportivi per i controlli medici, i dubbi sulla ripartenza sono molteplici. Ecco perché, anche in un momento di crisi dal punto di vista economico, il gesto del Getafe è da sottolineare. Iniziative simili erano già state prese anche dall’Atletico Madrid e dal Valladolid.