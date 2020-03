Giornata noiosa senza calcio? Ci pensa il Leganes: inventa una partita su Twitter

Il pallone smette di rotolare sui campi di calcio. E inevitabilmente anche il week end degli appassionati diventa noioso e apatico. Di fronte alla monotonia c’è chi trova soluzioni clamorose. E’ il caso del Leganes che scende in campo… virtualmente. Il club spagnolo ha inscenato il live di una partita di Liga, come se l’emergenza Coronavirus non esistesse. Un modo per drammatizzare in un momento così difficile anche per la Spagna. Il Leganes ha finto di giocare contro il Real Valladolid, la squadra che oggi avrebbe dovuto affrontare. Ma a colpire è anche la cronaca bizzarra. Rispettando le norme igieniche i giocatori svolgono azioni vicine alla quotidianità delle ultime settimane: corronoin bagno per lavarsi le mani, entrano in area, ma sempre ad un metro di distanza dagli avversari e a fine partita vanno in isolamento. E il Leganese vince addirittura 2-1… via Twitter.