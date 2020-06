Grande gesto di Diego Costa, gol e dedica alla ‘collega’ operata al cervello

Sul campo ha la nomea di giocatore duro e cattivo, ma Diego Costa ha dimostrato di avere anche un gran cuore. Nel match casalingo contro l’Athletic Bilbao, l’ex centravanti del Chelsea ha segnato il gol del pareggio, ma a fare notizia è la dedica della marcatura.

Il cuore di Diego Costa

Dopo il pareggio, l’attaccante spagnolo si è avvicinato alla panchina per farsi consegnare una maglia dei Colchoneros. La divisa è quella di Virginia Torrecilla, giocatrice dell’Atletico Madrid Women operata al cervello a maggio per la rimozione di un tumore. Il gesto non è passato inosservato e la stessa atleta ha commentato così su Twitter l’omaggio di Costa: “Non ho parole. Siete incredibili. Grazie di cuore”.