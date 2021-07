Griezmann all’Atletico Madrid? Il presidente: “Tutto possibile nel calcio…”

Antoine Griezmann potrebbe tornare all'Atletico Madrid

A volte ritornano. Antoine Griezmann e l'Atletico Madrid potrebbero davvero ritrovarsi dopo due anni. L'attaccante francese non ha mai trovato il giusto feeling con il Barcellona e ora starebbe valutando seriamente l'ipotesi di un addio per tornare nel club che lo ha lanciato. Nonostante i tifosi non siano troppo entusiasti, il presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo non nasconde di pensare seriamente al ritorno del campione del mondo 2018. Queste le sue parole a margine del"Premios Platino del Cine": "Nel calcio tutto è possibile, se succederà sarà una piacevole sorpresa. Presto saprete qualcosa".