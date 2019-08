Griezmann, anche senza Coutinho la maglia numero 7 resta un’utopia: ecco perché

Oltre al danno, anche la beffa. La prima partita in Liga con la maglia del Barcellona non è stata proprio indimenticabile, ma per Antoine Griezmann, oltre al dispiacere per il ko ad opera dell’Atletico Bilbao, ecco anche un’altra brutta notizia.

Nonostante l’addio di Coutinho, la maglia numero 7 del Barcellona non finirà sulle sue spalle. Il regolamento, infatti, vieta cambiamenti dopo aver disputato gare ufficiali. Griezmann, arrivato dall’Atletico Madrid, aveva scelto di indossare la numero 17, essendo la 7 occupata dal brasiliano, ma anche con il trasferimento del calciatore al Bayern Monaco, quella maglia resterà soltanto un sogno per il francese. Il regolamento impedisce ad un giocatore di cambiare il proprio numero di maglia dopo aver già giocato una partita ufficiale. Il Barcellona, inoltre, aveva già mandato la numerazione alla Royal Football Federation, la quale non permette variazioni o modifiche a meno di trasferimenti in altri club.

Griezmann, quindi, continuerà ad indossare la maglia numero 17, mentre la 7, fino a poche ore fa di Coutinho, rimarrà libera almeno fino al prossimo mercato.