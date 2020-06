Griezmann apre all’ipotesi MLS: “Vorrei chiudere lì la stagione”

Non è sempre facile pianificare il futuro. L’imprevisto è sempre dietro l’angolo e non tutti apprezzano questo stile di vita. Invece Antoine Griezmann non sembra soffrire di questo tipo di fastidio. L’attaccante del Barcellona, infatti, ha spiegato di aver ben chiaro in mente quali saranno i suoi piani nelle prossime stagioni. Queste le sue parole al ‘Los Angeles Times’: “Vincere La Liga e la Champions League con la Barca sarebbe un sogno e attualmente è anche il mio obiettivo. Poi ci saranno i Mondiali in Qatar, successivamente la MLS. Non so con quale squadra, ma voglio giocare lì. Chiudere la carriera negli USA per me è un obiettivo. Vorrei giocare bene ed essere importante per quella squadra e lottare per un titolo”.