Griezmann e i problemi con Messi, Rivaldo non ha dubbi: “Al momento giusto La Pulce…”

Rivaldo, storico ex attaccante del Barcellona, ha parlato della situazione dei blaugrana dopo l’acquisto di Antoine Griezmann. Intervistato da Betfair, il brasiliano ha commentato i recenti rumors secondo cui ci sarebbero dei problemi tra il francese e Lionel Messi, reo di non aver dato ancora il benvenuto al nuovo compagno di squadra.



NESSUN PROBLEMA – “Messi al momento giusto darà il benvenuto a Griezmann. È normale che non gli abbia scritto o non lo abbia ancora chiamato, anche se è il capitano: sta sfruttando le sue vacanze e vuole isolarsi per un po’ dal calcio. Quando tornerà dalle ferie, continuerà ad essere la solita persona di sempre: umile, tranquillo. Non avrà problemi con Griezmann”. E a proposito del francese, l’ex Pallone d’Oro ha commentato: “Credo sia un calciatore incredibile. Ha dimostrato le sue capacità tecniche e tattiche. Ha giocato in diversi club e per la Francia e si è sempre adattato al meglio ad ogni tipo di gioco e di modulo. Credo che Valverde (allenatore del Barcellona ndr) saprà farlo giocare nella posizione migliore per esaltarne le qualità”, ha concluso Rivaldo.