Griezmann e l’attesa del Clasico: “Prima lo guardavo in tv, ma adesso tocca a me…”

Antoine Griezmann si prepara al suo primo Clasico. L’attaccante del Barcellona ha parlato a Mundo Deportivo della sfida contro il Real Madrid di domani. Una gara sempre molto sentita tra le due squadre, specie se in palio c’è la vetta della classifica de La Liga.

PROTAGONISTA – “Ero solito guardare questo incredibile confronto in tv”, ha ammesso Griezmann. “Ma ora posso prenderne parte e diventare uno degli attori protagonisti. Questa è la partita che tutti attendono con trepidazione. Dai giocatori ai tifosi e agli appassionati di calcio. Spero di potermi avvicinare in questa partita nelle migliori condizioni. Per me, questa sarà una partita molto importante e sono convinto, e spero, di divertirmi sul campo con i miei compagni…”.



BARCELLONA E REAL MADRID, SFIDA INIZIATA…