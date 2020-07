Griezmann è un caso al Barcellona, Setien: “Difficile vederlo in campo senza destabilizzare la squadra”

Ancora uno stop per il Barcellona che si ferma al Camp Nou contro l’Atletico Madrdi. Il 2-2 finale sa tanto di ulteriore passo falso verso la conquista della Liga. Il Real Madrid, già in vantaggio di due punti in classifica prima della gara dei blaugrana, ha ora la possibilità, vincendo, di portarsi a +4. Al termine della gara, inevitabile parlare della squadra e della formazione schierata dal criticatissimo mister Quique Setien che ha escluso ancora una volta Antoine Griezmann preferendo Riqui Puig nell’undici iniziale vicino a Messi e Suarez.

Caso Griezmann: la spiegazione di Setien

“Capisco che è difficile per Griezmann accendere la scintilla quando viene impiegato per così poco tempo”, ha esordito Setien ai media spagnoli dopo la gara, come riporta anche Goal. “Ma in questo momento è difficile metterlo in campo senza destabilizzare il team.Parlerò con lui, ma non gli chiederò scusa perché si tratta di scelte tecniche”. E ancora: “Capisco che potrebbe stare male per questo ma anche io non sono felice per lui perché è una persona fantastica e molto professionale”.

Futuro

Dopo l’ennesimo stop in campionato e le tante critiche ricevute, e quelle che ancora arriveranno, impossibile non pensare anche al futuro con diverse voci che lo vorrebbero sul piede di partenza per mancanza di risultati: “Io non mi sento affatto minacciato”, ha spiegato il tecnico. “È un peccato avere certi risultati. Stiamo avendo sempre più difficoltà. Lasciare questi punti in classifica significa che ci stiamo allontanando ulteriormente dal titolo. Dobbiamo continuare a lavorare e c’è da dire che l’Atletico Madrid è una buona squadra”.



QUI LE NEWS DI GOSSIP