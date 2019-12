Griezmann esalta ‘l’assist-man’ Ter Stegen: “Per noi è… un centrocampista”

Un rilancio ad imbeccare il compagno di squadra. Nulla di particolare, forse una casualità. Non per Marc-André Ter Stegen, portiere del Barcellona, che non è nuovo a fare… assist. Per l’estremo difensore blaugrana, si tratta della seconda volta in stagione in cui si mette al servizio degli attaccanti e realizza un passaggio vincente.

Nel 5-2 contro il Maiorca c’è il suo zampino nel gol di Griezmann. Ed è proprio il francese ad esaltare le doti del compagno di squadra che lo hanno portato ad avere gli stessi assist di Suarez, che di ruolo non è certamente portiere come il tedesco.

Ai microfoni di AS, Griezmann ha sorpreso tutti con alcune dichiarazioni curiose: “Partita dopo partita stiamo migliorando. Il feeling tra noi si sta rafforzando. Leo ha avuto una serata speciale, lo abbiamo supportato. Sono contento di essere stato in grado di aiutare il Barcellona a vincere la partita. Era importante ottenere la vittoria,.Ora abbiamo in mente la prossima partita in Champions League, e vogliamo vincere”, ha detto l’attaccante sulla sua prova e quella dei colleghi. Ma poi su Ter Stegen ha affermato: “Il ruolo del portiere? Non credo sia la prima volta che Ter Stegen faccia segnare qualcuno. Lui è incredibile, per noi è come centrocampista. È stato un passaggio perfetto…”.