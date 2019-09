Griezmann, integrazione nello spogliatoio del Barcellona grazie a…Mario Kart

Si è tanto parlato del trasferimento dall’Atletico Madrid al Barcellona dell’attaccante Antoine Griezmann. Tante le voci secondo cui il francese non sarebbe stato il benvenuto nello spogliatoio. E che i leader come Messi e Suarez avrebbero preferito il ritorno di Neymar.

Ecco allora che dalla Spagna, ed in particolare AS, rivelano un curioso retroscena legato proprio al fattore ambientamento del centravanti con i compagni blaugrana. Secondo il periodico, Griezmann ha stretto subito un ottimo rapporto con Ousmane Dembélé, suo connazionale, ma anche Sergi Roberto, Alena e Piqué. Fin qui, nulla di strano, ma il merito di questo legame sarebbe da attribure ai videogiochi. Sarebbe stato il giovane Dembelé a spingere Griezmann ad acquistare un Nintendo Switch e ad unirsi al gruppo Mario Kart 8 con i compagni del Barcellona prima citati. In questo modo, l’attaccante francese sarebbe riuscito ad integrarsi meglio col gruppo.



Dopo le esultanze ispirate da Fortnite, noto videogioco, c’è da attendersi da Griezmann qualcosa di nuovo legato a Mario Kart…