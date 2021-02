Griezmann lancia il Barcellona: “Possiamo fare molto bene. Messi una leggenda e sulla mia esultanza…”

Fa festa il Barcellona che trova tre punti preziosi in campionato e aggancia il Real Madrid al secondo posto. Dopo la rete del vantaggio segnata da Messi, è Griezmann a regalare il successo con un gol pesante nel 2-1 finale sull’Atletico Bilbao. Una vittoria che porta i blaugrana a 40 punti, -10 dall’Atletico Madrid capolista e con una gara in meno. Parlando a Movistar +, l’attaccante francese ha spiegato proprio le ambizioni del club in ottica campionato ma si è anche soffermato sui rumors legati alla squadra e a La Pulce dopo i fatti resi noti relativamente al contratto dell’argentino.

Griezmann: “Messi una leggenda. E in Liga…”

“Io e Leo ci divertiamo. Lui è una leggenda”, ha esordito subito Griezmann esultando per la sua rete e quella del 10 argentino. “La mia esultanza con tutta la squadra unita? A volte uno gioca e l’altro no, ma conta il team. Tutti fanno parte della squadra che è una famiglia”. Infine un pensiero sul campionato dove l’Atletico Madrid ha fatto il vuoto: “Liga? Noi dobbiamo fare il nostro meglio, vincere tutte le partite e poi vedere dove saremo. Penso che possiamo fare davvero bene e che ci siano ancora tante gare da giocare. Staremo a vedere”.