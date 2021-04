Griezmann papà per la terza volta: tutti i figli nati nello stesso giorno

La puntualità è una dote preziosa. Antoine Griezmann lo sa bene e in campo si fa spesso trovare pronto quando il pallone finisce dalle sue parti, in modo da segnare in modo preciso e puntuale. Lo stesso sembra valere anche fuori dal terreno di gioco con il Barcellona. Una dimostrazione curiosa viene dai suoi figli: condividono tutti la data di nascita, l’8 aprile. E’ toccato a Mia, nata nel 2016 quando papà ancora era un attaccante promettente dell’Atletico Madrid. Poi è stata la volta di Amaro, venuto al mondo tre anni dopo. Oggi è arrivata Alba a rendere ulteriormente felice la vita di Griezmann e della moglie Erika.

COINCIDENZA

Se avere due figli nati lo stesso giorno è difficile, avere tre compleanni da festeggiare nella medesima data è un fatto più unico che raro. Chissà se porteranno bene a papà Antoine. Quando nacque Mia, Griezmann segnò nella prima partita da padre. Stesso discorso tre anni dopo. Capiterà anche contro il Real Madrid nel week end?