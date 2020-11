Griezmann rompe il silenzio: “Ho sentito troppi commenti. Parlerà il campo”

Doveva essere il colpo di mercato destinato a cambiare gli equilibri. Il Barcellona sognava di ricomporre il tridente da sogno avuto con Leo Messi, Luis Suarez e Neymar, sostituendo quest’ultimo con Antoine Griezmann. Finora il matrimonio non sembra aver dato i risultati sperati. L’attaccante francese ha faticato e non poco ad adattarsi al sistema di gioco dei catalani e non sono mancate le critiche oltre che i rumors di una mancata intesa con Messi.

REAZIONE

Griezmann ha deciso di rompere il silenzio parlando a Movistar +: “Non parlo pubblicamente dal giorno della mia presentazione a Barcellona, come ho detto anche quel giorno non voglio parlare al di fuori ma solo nel campo. Io sono così e le cose mi riescono meglio col pallone fra i piedi. Ma penso sia il momento di mettere le cose al proprio posto, da troppo tempo sento cose e commenti e ho già detto basta”.