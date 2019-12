Griezmann, targa imbrattata fuori dal Wanda Metropolitano: topi finti e lattine di birra

Accoglienza ostile per Antoine Griezmann al suo ritorno a Madrid per la partita fra Atletico e Barcellona. Si poteva immaginare venisse assalito da fischi e insulti, perché ai tifosi Colchoneros non sono andate giù le modalità con cui il giocatore, la scorsa estate, ha espressamente scelto di lasciare la formazione rojiblanca per approdare in maglia blaugrana. All’esterno del Wanda Metropolitano, la targa dedicata al nome di Griezmann, che con l’Atletico ha firmato importanti successi della storia recente del club, è stata imbrattata dai tifosi di casa con topi finti e lattine di birra aperte. Allo stadio, quando le Petit Diable è entrato sul terreno di gioco per il riscaldamento, è stato accolto con una quantità incredibile di fischi.