Nella conferenza stampa pre Aston Villa, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha svelato un aneddoto carino sul difensore del Barcellona Gerard Piqué quando il primo era alla guida del club catalano.

“Quando Piqué tornò dal Manchester United non lo facevo giocare perché non lo vedevo ben preparato”, ha commentato Guardiola. “Vedevo meglio gente come Rafa Marquez, Puyol e il resto della difesa. Poi mostrò quello che è: uno dei migliori centrali di tutti i tempi”.