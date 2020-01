Gullit punge de Jong: “Al Barcellona non sta facendo bene…”

Momento complicato per il Barcellona, reduce dal ko di Valencia che ha fatto perdere ai blaugrana la vetta della classifica in campionato. Tra i giocatori finiti nel mirino della critica c’è anche Frenkie de Jong, prelevato la scorsa estate dall’Ajax. Proprio del centrocampista, a Voetbal Primeur, ha parlato l’ex fuoriclasse olandese Ruud Gullit.

DE JONG – “In molti credono che stia giocando alla grande, mentre io ho dei dubbi a riguardo. Per me non sta facendo così bene, deve dare di più, ha le capacità per farlo. Lo dico perchè lo conosco, nutro molta fiducia nei suoi confronti”.

BARCELLONA, DE JONG AMMETTE: “POSSO FARE MEGLIO…”