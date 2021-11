Haaland o Mbappé per il Real Madrid? Dalla Spagna due scenari sorprendenti

Kylian Mbappé o Erling Haaland per il Real Madrid? Dalla Spagna non hanno dubbi su chi sia il calciatore giusto per i Blancos

Redazione ITASportPress

Il Real Madrid guarda al futuro con l'obiettivo di tornare ancora Galactico. I due grandi nomi sono Erling Haaland e Kylian Mbappé. Entrambi fanno particolarmente gola ai Blancos, ma quale potrebbe essere il maggior indiziato a raggiungere Madrid? Secondo quanto riportato da El Chiringuito sarebbe il francese il più vicino alla formazione spagnola. Infatti il campione del mondo 2018 non ha mai fatto mistero di apprezzare la squadra più titolata in Europa. Tuttavia prima bisogna convincere il Paris Saint-Germain a privarsi del suo gioiello. E Haaland? Sempre secondo El Chiringuito, il bomber norvegese potrebbe lasciare il Borussia Dortmund e passare in un top club di Premier League.