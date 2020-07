Hazard campione di Spagna col Real Madrid fa felice… il Chelsea

Il Real Madrid vince la sua 34° Liga. Festa per i blancos dopo il successo contro il Villarreal e festa anche in casa… Chelsea. Ebbene sì, nessun errore. Il trionfo in campionato del club spagnolo e, soprattutto, di Eden Hazard, porta ricchi bonus nelle casse dei londinesi.

Hazard campione: sorride il Chelsea

Nonostante una stagione sotto le aspettative a causa dei problemi fisici accusati nel corso dei mesi, Eden Hazard si è laureato campione di Spagna con il Real Madrid vincendo di fatto il suo primo titolo con i blancos. Un successo che regalerà grossi benefici anche alla sua ex squadra, il Chelsea. Come ricordano AS e ESPN UK, infatti, al momento della cessione del belga ai madrileni, il club di Londra aveva inserito alcuni bonus raggiungibili a seconda dei risultati del giocatore e della squadra.

Tra questi la vittoria del Pallone d’Oro e anche quella della Liga per un massimo ottenibili di circa 30 milioni di euro. Con il successo della Liga, il Chelsea dovrebbe ricevere una somma tra i 10 e i 15 milioni di euro facendo aumentare di fatto il prezzo del cartellini di Hazard. Il Real Madrid fa festa, ma anche i blues possono sorridere…