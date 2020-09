Hazard, che sfortuna! Settimo infortunio da quando è al Real Madrid

Eden Hazard nell’estate 2019 è arrivato al Real Madrid per cercare di continuare il lavoro di Cristiano Ronaldo. Il belga ex Chelsea però non ha avuto un impatto indimenticabile nella Liga, complici i numerosi infortuni che l’hanno accompagnato fin di primi giorni a Valdebebas.

HAZARD ANCORA AI BOX: FUORI 4 SETTIMANE

L’esterno classe 1991 sembrava finalmente arruolabile per Zidane, ma ecco che un nuovo guaio fisico lo ha fermato un’altra volta. In particolare il belga ha riportato un problema alla gamba destra e i primi accertamenti medici parlano di uno stop di circa 3-4 settimane. Finora Hazard ha speso 213 giorni della sua esperienza con i Blancos tra cure e riabilitazione e ora dovrà tenere duro per tornare al meglio e cercare di affermarsi in questa stagione.