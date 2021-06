Hazard deluso: “Ogni volta mi faccio male allo stesso modo. Ho paura…”

Il fantasista belga racconta il suo calvario

Nell'ultimo periodo, Eden Hazard sembra aver perso lo smalto dei giorni migliori. Lo dice il rendimento, con pochissimi lampi degni del suo immenso talento durante l'esperienza al Real Madrid . Tutta colpa degli infortuni, che stanno condizionando pesantemente le sue prestazioni, al punto da far pensare a un possibile addio ai Blancos da parte del belga.

Lo stesso Hazard si è sfogato a VTM: "Nella mia ultima partita avevo ancora dolore alla gamba, al quadricipite. E se non sono al 100%, ho sempre un po' di paura. Non mi piace giocare con i piccoli fastidi. In occasione degli ultimi tre o quattro infortuni si è ripetuta la stessa dinamica: stavo bene durante la partita, avevo buone sensazioni ma il giorno dopo era un disastro. Stiamo cercando di trovare una soluzione a questo problema. Mentalmente mi sento bene e credo che lo sarò anche sul piano fisico a poco a poco".