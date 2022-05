Hazard fa parlare… per aver “rotto un piede” a Carlos Akapo

Un intervento del belga ha fatto davvero male al rivale in Cadice-Real Madrid

La partita si è giocata domenica, ma qualche nota polemica continua ad esserci anche a distanza di giorni. Soprattutto via social. Cadice-Real Madrid si è accesa su Instagram e su Twitter: protagonisti Eden Hazard e Carlos Akapo . Il belga dei Blancos è stato protagonista, curiosamente, di un intervento duro sul rivale. Un tackle che ha costretto il calciatore avversario ad uscire dal campo zoppiccando col piede visibilmente rosso con diverso sangue.

A distanza di alcune ore dalla gara, l'intervento di Hazard fa ancora parlare. Tutto per alcune foto pubblicate dal giocatore del Cadice sui propri canali social. Akapo , infatti, ha mostrato i segni lasciato dal belga. Un buco in mezzo al piede con conseguenze molto gravi. Il giocatore della Guinea Equatoriale ha raccontato di essersi rotto il 2° e il 3° metatarso del piede pubblicando prima la foto successiva alla gara, poi l'esito durissimo della radiografia .

Una doppiafrattura che quasi certamente farà saltare l'ultima giornata di Liga al calciatore del Cadice, in piena lotta per non retrocedere.