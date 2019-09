Hazard senza gol e sovrappeso, i tifosi ironici: “Ha fatto a pezzi la Liga…”

Le prime gare di Eden Hazard con la maglia del Real Madrid si stanno rivelando più complicate del previsto. Il fantasista belga non ha ancora trovato la via del gol e sembra piuttosto lento ed impacciato. Insomma, la controfigura del giocatore ammirato al Chelsea nelle ultime stagioni. Thibaut Courtois ha preso subito le difese di Hazard, affermando che il connazionale necessita di tempo per poter ingranare. Tuttavia, i tifosi Blancos non sembrano disporre di grande pazienza ed hanno già preso di mira il fuoriclasse belga, specialmente sotto l’aspetto fisico, dato che molti hanno sottolineato quanto Eden sia leggermente sovrappeso. Moltissimi i meme sul web che puntano il dito sul peso di Hazard: “Avevano detto che avrebbe mangiato la Liga…”, ironizza un supporter che paragona l’esultanza dell’ex Chelsea con quella di Cristiano Ronaldo. Insomma, tempi durissimi per Eden.