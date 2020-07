Hazard spaventa il Real Madrid: l’infortunio alla caviglia è un caso

Il Real Madrid ha investito tanto su di lui, ma ancora non è stato ripagato. Eden Hazard avrebbe sicuramente pensato ad una prima stagione in maglia blanca ben diversa da quella vissuta. Problemi di peso, poi quelli fisici ed infine anche il lockdown per il coronavirus. Tutto tranne che una stagione serena. A complicare ancor di più la situazione è stata una caviglia ballerina che non gli ha permesso di scendere in campo con costanza. La stessa caviglia che continua a tormentare lui e il club merengue.

Hazard: la caviglia è un caso

Eden Hazard torna a far preoccupare il Real Madrid. Come riporta Cadena SER, il fantasista belga sarebbe infatti tornato a sentire dolore alla stessa caviglia infortunata durante gran parte di questa stagione. Dopo essere tornato in campo lo scorso 28 giugno contro l’Espanyol, l’asso ex Chelsea ha saltato le successive partite contro Getafe e Atletico Bilbao e il motivo è sempre lo stesso: sente dolore. Nel corso dell’ultimo allenamento, Hazard è sceso in campo con i compagni iniziando la sessione col gruppo. Ad un certo punto, però, ha proseguito da solo. Sensazioni negative che hanno messo in apprensione non poco il club merengue, bisognoso di tutti i suoi effettivi per portare a termine nel migliore dei modi l’annata. Vincere la Liga e ribaltare, magari, il risultato dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City.

QUI LE NEWS DI GOSSIP