Hazard verso l’addio al Real. Il consiglio di Wilshere: “Vai al Newcastle”

Eden Hazard sembra ormai ai margini del progetto del Real Madrid. Jack Wilshere sembra avere la soluzione per lui

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sembra aver trovato un buon assetto e una discreta continuità di rendimento. Tuttavia sorprende l'esclusione di Eden Hazard dai titolari fissi. Il belga sembra continuare il crollo verticale in termini di prestazioni che ha accusato da quando veste la divisa dei Blancos dal 2019, quando venne scelto per rimpiazzare Cristiano Ronaldo. Forse è giusto cambiare aria, ma quale top club potrebbe aiutarlo? Jack Wilshere non ha dubbi: il Newcastle potrebbe essere la soluzione giusta. Queste le sue parole a TalkSPORT: "Gli piacerà lavorare con Eddie Howe. È stato fantastico con me e mi ha aiutato molto. Venivo da un grande club come l'Arsenal e per me è stato difficile. Hazard è di un altro livello ma Howe è un allenatore che fa venire voglia di giocare per lui". Chissà se il consiglio verrà accettato dal belga o se Eden preferirà percorrere altre strade.