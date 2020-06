Hierro e un ‘vanto’ particolare: “Fortunato a non affrontare Messi”

Leo Messi è da molti considerato il miglior giocatore della storia del calcio. L’attaccante dei blaugrana da 15 anni a questa parte ha eguagliato e superato ogni record e davanti ha ancora almeno 5 anni di carriera. L’argentino ha ricevuto inoltre gli elogi di una delle bandiere del Real Madrid, Fernando Hierro.

Hierro: “Messi il migliore”

Intervistato da Radio Continental Hierro ha parlato così dell’argentino: “Mi considero privilegiato per non aver affrontato Leo Messi. Maradona era il mio idolo, ma quello che sta facendo Messi da 15 a questa parte è qualcosa fuori dal normale”. Hierro poi ha parlato della cocente sconfitta in finale di Coppa Intercontinentale contro il Boca Juniors: “Loro avevano un’ottima squadra nel 2000. Noi arrivammo a Tokyo dopo una partita e il Boca si stava allenando da tre settimane. Entrammo in campo molto freddi e infatti subimmo il 2-0 di Palermo. Quella sconfitta ci insegnò molto e ci permise di vincere la Champions.