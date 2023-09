I gol degli ex colpiscono il Real: Arribas e Mayoral. E stasera c’è Kubo…

Perché c'è un po' di ansia in quel del Bernabeu, allora? Perché stasera arriva la Real Sociedad, guidata in avanti dal giapponese Takefusa Kubo. Acquistato dal Real Madrid quattro anni fa, non ha mai esordito con i Blancos. Ha girato la Spagna in prestito: prima il Villarreal, poi Getafe, Maiorca e dall'anno scorso la Real Sociedad. Stasera anche lui vorrebbe giocare un brutto tiro alla sua ex squadra. In Spagna, comunque, sperano che il Real accetti di riportarlo a casa per la prossima stagione: secondo Marca potrebbe essere utilissimo alla causa madrilena.