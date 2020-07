Il Barça rincara la dose: “Solo un club ha beneficiato della Var. Chiediamo equità”

Anche fuori dal campo è sempre Barcellona contro Real Madrid. Le due squadre sono accumunate da una fortissima rivalità che negli anni si è manifestata anche con polemiche a distanza tra giocatori e dirigenti. Il tutto poi sfociava in partite molto combattute e, in qualche caso, anche piuttosto dure. In questi giorni Zidane ha respinto bruscamente le insinuazioni riguardo ad un presunto aiuto del Var nei confronti dei Blancos e il tema è diventato di dominio pubblico.

LA FRECCIATA DEL BARCELLONA

Nella giornata di lunedì la giunta direttiva del Barcellona si è riunita per discutere le tematiche più importanti attorno al mondo blaugrana e durante la conferenza stampa si è parlato anche di Var. Queste le parole della società riportate da Josep Vives, portavoce del club: “Il presidente si è espresso con chiarezza e serietà. Nessuno può dubitare del Var. Era necessario per alzare il livello e aiutare gli arbitri. Ci sono però aspetti da migliorare come i criteri della sua applicazione. Non c’è stata equità e un club ne ha beneficiato. È solamente la constatazione dei fatti“. Il riferimento al Real Madrid sembra piuttosto chiaro.