Il Barcellona cala la manita: 5-2 al Maiorca, tripletta di Messi

Cinque squilli per riprendere il Real Madrid in vista dell’attesissimo Clasico. Il Barcellona stravince per 5-2 la sfida contro il Maiorca e torna in cima alla classifica. AL 7′ Griezmann porta in vantaggio i blaugrana su assist del portiere Ter Stegen. Dopo 10 minuti arriva il gol di Messi: controllo e sinistro al volo per il sei volte Pallone d’oro. Il Maiorca accorcia le distanze con Budimir, ma incassa un uno-due devastante sul finire del primo tempo. Prima Messi fa doppietta con un tiro a giro perfetto; poi Suarez cala il poker con un colpo di tacco. Nella ripresa Budimir accorcia di testa, ma all’84’ Messi inventa un’altra perla con un pallonetto perfetto. Serata da sogno per la Pulce argentina.