Il Barcellona di Xavi non decolla, Luis Enrique: “Fiducia, ho visto miglioramenti”

Il ct della Spagna si schiera con l'ex centrocampista ora alla guida dei blaugrana

Nonostante l'avventura di Xavi alla guida del Barcellona non sia ancora decollata, c'è grande fiducia da parte di tutto l'ambiente blaugrana e non solo per ciò che sarà il futuro della squadra sotto la guida del neo allenatore. Anche un grande ex come Luis Enrique , ora C.T. della Spagna , non ha dubbi su quello che sarà il percorso di crescita della formazione catalana.

Intervistato da Movistar +, il tecnico della Nazionale spagnola ha rilasciato delle dichiarazioni su Xavi e il nuovo corso proprio del Barcellona. Ecco le sue parole: "Bisogna dare fiducia a Xavi, tutti sappiamo che lui è una persona capace. Vedo già il miglioramento nel Barça, anche se non è quello che vogliono i catalani e i tifosi. Per quello ci vorrà tempo, anche se non tanto come dicono. Ripeto, bisogna dargli fiducia. Senza rinunciare a nulla, l’importante è riprendere fiducia e questo procedumento non consiste nel prendere una pillola ed essere già sazi per subito tutte le cose per bene".