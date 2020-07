Il Barcellona è pronto a salutare Setien: individuato il sostituto

L’avventura di Quique Setien al Barcellona sarebbe ormai giunta ai titoli di coda. I risultati deludenti e le aperte critiche di Leo Messi alla sua proposta di gioco hanno fatto inevitabilmente scattare l’allarme rosso tra i catalani, che non esiterebbero a silurare l’allenatore per ripartire da zero, per l’ennesima volta dopo i recenti addii a Luis Enrique nel 2017 e a Ernesto Valverde a inizio 2020.

FRANCIA

Una notizia clamorosa viene rilasciata da L’Equipe. Il quotidiano francese, infatti, sostiene che il grande nome accostato alla panchina del Barcellona sarebbe Laurent Blanc. L’ex selezionatore della Francia non allena un club dal 2016, quando guidò il Paris Saint-Germain alla conquista del suo quarto titolo consecutivo in Ligue 1. Tuttavia la competenza e la duttilità tattica di Blanc sembrano elementi utili alla sua causa nella corsa a una delle panchine più ambite.