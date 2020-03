Il Barcellona omaggia Cruijff: “Genio da calciatore, maestro da allenatore”

Quattro anni fa il mondo del calcio piangeva la scomparsa di Johan Crujiff. L’olandese è stato molto più di un semplice campione. E’ stato un’icona degli Anni ’70 e uno dei profeti del Calcio Totale che si è affermato con Feyenord e Ajax tra i club in Europa e con l’Olanda a livello mondiale. Vincitore di tre Coppe dei Campioni da calciatore, ha saputo trasformarsi in tecnico di successo una volta appesi gli scarpini al chiodo. Oltre all’Ajax, l’altro club a cui si è maggiormente legato è stato sicuramente il Barcellona. Con i catalani ha conquistato uno storico scudetto da calciatore e la prima Champions League della storia della squadra Blaugrana da allenatore. Oggi il Barça ha omaggiato Crujiff con un tweet emblematico: “Un genio di giocatore, un maestro come allenatore. Oggi sono quattro anni che ci hai lasciato, Johan”.