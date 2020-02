Il Barcellona perde anche Dembele: operazione e recupero di 6 mesi

Brutte notizie per il Barcellona. Dopo il grave infortunio occorso a Luis Suarez, i Blaugrana perdono un’altra importante pedina del reparto avanzato: si tratta di Ousmane Dembelè. L’attaccante francese, arrivato in Catalogna nell’estate 2017 per rimpiazzare Neymar, si è procurato la lesione completa del tendine prossimale del bicipite femorale della gamba destra. Un infortunio gravissimo che ha costretto il ventiduenne a farsi operare a Turku, in Finlandia, dall’equipe del dottor Sakari Orava nel centro del professor Lasse Lempainen. I tempi di recupero sono lunghi: Dembelé dovrà rimanere fuori per sei mesi. Dunque niente doppia sfida contro il Napoli in Champions League e addio al sogno di partecipare all’Europeo.