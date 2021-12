Il Barcellona perde i pezzi: altri tre positivi al Covid

I blaugrana alle prese con tantissimi contagi da coronavirus

Non è certo un bel momento in casa Barcellona dove oltre ai risultati sportivi non consoni al blasone del club, la società e l'intera rosa devono fare i conti con le diverse positività al Covid che stanno venendo fuori dai test effettuati giornalmente.

Per mister Xavi una situazione davvero molto grave dato che i giocatori a disposizione sono davvero contati. A questo punto è a serio rischio il match di Liga contro il Maiorca del prossimo 2 gennaio. Il Barcellona, in quell'occasione, dovrà anche rinunciare a Busquets squalificato. Vedremo se ci saranno novità in merito alla disputa della sfida di campionato o se i catalani saranno obbligati a scendere in campo in pienissima emergenza.