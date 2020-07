Il Barcellona rinuncia a Lautaro e si affida al ‘Piano B’: il nome del sostituto

A gennaio sembrava tutto fatto per il trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona. La società blaugrana aveva a lungo corteggiato il giocatore nerazzurro con apprezzamenti che arrivavano anche da membri dello staff e non solo. L’argentino non giocherà con Messi la prossima stagione e al suo posto potrebbe esserci un attaccante che già milita nella Liga.

IL BARCELLONA CAMBIA I PIANI

Secondo quanto riportato da Don Balon la dirigenza blaugrana non negozierà con l’Inter per l’acquisto di Lautaro che potrebbe andare così in contro al rinnovo di contratto. Il Barcellona però necessita di un vice Suarez per la prossima stagione e le attenzioni ora sarebbero ricadute su Mikel Oyarzabal. Il classe ’97 scuola Eibar gioca nella Real Sociedad e già in passato il suo nome era stato accostato ad un’altra big spagnola e cioè il Real Madrid. Anche in questa circostanza il Barcellona dovrà fare i conti con la clausola rescissoria che si aggira intorno agli 80 milioni di euro.