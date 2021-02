Il Barcellona si ferma ancora: pari contro il Cadice. Sui social critiche a Messi

Il Barcellona ripiomba nuovamente in un momento critico. I catalani sembravano essersi ripresi dopo un pessimo avvio di stagione. Tuttavia la sconfitta in Champions League contro il Paris Saint-Germain e il pari odierno contro il Cadice sollevano diversi dubbi tra gli appassionati.

MESSI, DOVE SEI?

Tra i bersagli sui social c’è anche Leo Messi a cui non è bastato siglare su rigore la rete del momentaneo vantaggio contro il Cadice. Sul campo la beffa è arrivata all’89’ grazie al gol dal dischetto di Fernandez. Via Twitter, invece, alcuni tifosi rimproverano aspramente alla Pulce di non essere quello dei tempi migliori, quando le sue prodezze risolvevano da sole partite complicate. Insomma, lo strappo tra l’argentino e i suoi tifosi sembra essersi aperto.

LENGLET OUT

Un altro bersaglio sui social è il difensore Clement Lenglet. Molti tifosi vorrebbero addirittura silurare il centrale francese, reo di alcune brutte prestazioni.