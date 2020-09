Il Barcellona vuole blindare Ansu Fati: pronta la maxi clausola

Dopo la burrascosa estate del Barcellona, alla Ciutat Esportiva sembra essere tornato il sereno. Leo Messi dopo aver chiesto la cessione è tornato sui suoi passi per evitare una battaglia legale con il club della sua vita. Questo non toglie però che nel 2021 l’argentino partirà quasi sicuramente e per quella data la società vuole farsi trovare pronta blindando uno dei suoi talenti.

ANSU FATI, IL BARÇA LO BLINDA CON UNA SUPER CLAUSOLA

Il giocatore in questione è Ansu Fati, lo spagnolo di soli 17 anni che ha già fatto vedere tantissimo nell’ultima stagione. Sarà lui, secondo i piani dei dirigenti blaugrana, a raccogliere l’eredità, pesantissima, di Leo Messi. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona è intenzionato non solo ad un importante adeguamento sull’ingaggio, ma vorrebbe anche fissare una clausola da 400 milioni di euro. Un segnale chiaro su chi sarà in futuro la nuova stella dei blaugrana.