Il Betis esagera: rinnova contratto di Canales con clausola da 1 miliardo

Gli spagnoli pazzi del loro numero 10

Tanto amore da parte del Betis per il suo numero 10 Sergio Canales . E quale modo di dimostrare tutto questo sentimento se non con un rinnovo di contratto con tanto di clausola rescissoria da... 1 miliardo di euro .

Ebbene sì, perché in queste ore la società spagnola ha reso noto il prolungamento di contratto del giocatore. Il centrocampista si è legato ai biancoverdi fino al 2026. La clausola rescissoria è stata fissata appunto alla cifra monstre di un miliardo di euro. 30 anni, Canales è arrivato al Betis nel 2018 e ha conquistato tutti. In questa stagione ha raccolto 21 presenze, segnando 2 reti e servendo 5 assist.

Come si legge sul sito del Betis, il classe 1991 ha negli anni ottenuto sempre maggiore importanza in squadra sia per quanto riguarda le prove sul campo sia per l'impatto e la leadership nello spogliatoio dove è diventato uno dei capitani. In totale Canales ha giocato 139 partite ufficiali con 27 gol all'attivo e 20 assist.