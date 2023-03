Il Cadice chiede la sospensione della Liga per un gol in fuorigioco

Caos in Liga con il club che ha chiesto lo stop.

Ha del clamoroso quanto potrebbe capitare nel massimo campionato spagnolo a seguito di un gol in fuorigioco ma convalidato. Il Cadice ha chiesto ufficialmente lo stop della Liga dopo i fatti avvenuti lo scorso 16 gennaio nel match contro l'Elche.

Il Cadice ha fatto con una nota ufficiale di aver chiesto al TAS la sospensione temporanea del campionato a seguito dei fatti avvenuti nel corso della partita dello scorso 16 gennaio contro l'Elche. Nell'incontro in questione, Ezequiel Ponce aveva segnato in posizione di fuorigioco non ravvisato né da arbitro e assistenti né dal Var.