Il Clasico è già iniziato: Barcellona e Real Madrid alloggiano… nello stesso albergo

In Spagna è tempo di Clasico. Domani Barcellona e Real Madrid si affronteranno dopo le tante polemiche per il rinvio della gara dovuto ai fatti in Catalogna. Una sfida che è destinata a continuare a far parlare e che è iniziata con diverse ore d’anticipo. Il motivo? Come riporta AS, le due squadre starebbero alloggiando nello stesso albergo.

Precisamente al Princesa Sofia, situato vicino al Camp Nou – a 500 metri – e luogo ideale per evitare eventuali ritardi allo stadio dovuti a manifestazioni di protesta. Curiosamente, però, nella stessa struttura è già presente anche il Real Madrid. Insomma, un Clasico anche in hotel, per rendere memorabile una sfida che da sempre ha un sapore molto speciale in Liga.