Il gesto dell’Espanyol: abbonati gratis allo stadio la prossima stagione

Un gesto senza precedenti quello annunciato dall’Espanyol. Attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali anche social, il club ha reso noto che gli abbonamenti della prossima stagione saranno completamente gratuiti per gli abbonati attuali. Saranno dunque ben 27.883 i membri del club che riceveranno gratuitamente la tessera associativa per la stagione 2020/21.

Ma non solo. Gli abbonati all’annata in corso avranno anche una compensazione del 20% nel pagamento della tessera di questa stagione che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe riprendere senza pubblico. Chi, tra questi tifosi, dovesse essere disoccupato, inoltre, potrà ricevere questo importo anche i contanti se lo desidera. Un gesto speciale e di grande comprensione e vicinanza verso il mondo dei proprio affezionati e non solo.